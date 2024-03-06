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لبنان

مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله: النصر لن يكون إلا حليف مقاومتنا

Lebanon 24
06-03-2024 | 07:03
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اكد مسؤول العلاقات الخارجية في "حزب الله" الشيخ خليل رزق خلال احتفال تأبيني في حسينية مشغرة، "ان ما يحصل على الجبهة في الجنوب مع العدو الإسرائيلي والحصار والشهداء والدماء الغالية التي تسقط، سيعقبها ان شاء الله نصر مؤزر".
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وقال:" إذا كان هذا العدو يفكر اليوم بإطالة أمد الحرب وإتعاب بيئتنا، فإن ردنا بانه سيكون في الميدان رجال لا يخشون في الله لومة لائم، وعاهدوا الله وصدقوا مع الله، ولا بد أيها العدو من خلال ما تمارسه اليوم من طغيان ودمار وحصار أنك تفكر في نصر، نقول لك إن هذا النصر لن يكون إلا حليف مقاومتنا الإسلامية وشعبها في لبنان إن شاء الله".(الوكالة الوطنية للإعلام)
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