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لبنان
حمية في فرنسا للمشاركة في المنتدى العالمي للمباني والمناخ في باريس
Lebanon 24
06-03-2024
|
07:20
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وصل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية ظهر اليوم إلى فرنسا ، وذلك للمشاركة في المنتدى العالمي للمباني والمناخ والذي سيعقد في باريس ، وذلك على إثر دعوة رسمية من وزارة التحوّل البيئي والتماسك الإقليمي الفرنسية ،على أن يلقي كلمة لبنان في جلسة العمل الأساسية للمنتدى.
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وسيعقد الوزي حمية اجتماعاً ثنائياً مع وزير النقل الفرنسي، كما يعقد لقاءات أخرى مع عدد من الوزراء المشاركين في المنتدى.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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