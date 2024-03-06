حمية في فرنسا للمشاركة في المنتدى العالمي للمباني والمناخ في باريس

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وصل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية ظهر اليوم إلى فرنسا ، وذلك للمشاركة في المنتدى العالمي للمباني والمناخ والذي سيعقد في باريس ، وذلك على إثر دعوة رسمية من وزارة التحوّل البيئي والتماسك الإقليمي الفرنسية ،على أن يلقي كلمة لبنان في جلسة العمل الأساسية للمنتدى.وسيعقد الوزي حمية اجتماعاً ثنائياً مع وزير النقل الفرنسي، كما يعقد لقاءات أخرى مع عدد من الوزراء المشاركين في المنتدى.(الوكالة الوطنية للإعلام)