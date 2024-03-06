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لبنان

أسدٌ هارب منذ يوم أمس... ما جديد عمليّات البحث عنه؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 07:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية طرابلس والأجهزة الأمنيّة، لا تزال تبحث عن شبل الأسد الذي هرب يوم أمس، من داخل مزرعة في زيتون أبي سمراء.
 
 
وقالت مصادر إنّ شبل الأسد قد يكون مسروقاً.
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اسد

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