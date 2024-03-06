أسدٌ هارب منذ يوم أمس... ما جديد عمليّات البحث عنه؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية طرابلس والأجهزة الأمنيّة، لا تزال تبحث عن شبل الأسد الذي هرب يوم أمس، من داخل مزرعة في زيتون أبي سمراء.

وقالت مصادر إنّ شبل الأسد قد يكون مسروقاً.