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لبنان

بري استقبل بلحاج وقائد اليونيفيل في عين التينة

Lebanon 24
06-03-2024 | 07:41
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج في زيارة بروتوكولية وداعية بمناسبة قرب انتهاء مهامه في البنك الدولي .وكانت الزيارة مناسبة ايضاً للبحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة .
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وتابع رئيس المجلس المستجدات السياسية والميدانية  في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان خلال لقائه قائد قوات اليونيفل العاملة في الجنوب اللواء آرولدو لاثارو .

كما استقبل الرئيس بري سفير الباراغواي في لبنان فرناندو باريسي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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