الأبيض التقى نظيره الفرنسي في باريس.. وتأكيد على الإلتزام بالخطة الوطنية للسرطان

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عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض لقاء مطولا في العاصمة الفرنسية باريس مع الوزير الفرنسي المكلف بشؤون الصحة فريدريك فالتو Frédéric Valletoux تمحور حول اتفاق الإطار الموقع في حزيران الفائت بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية والذي ينص على تنظيم مشاريع التعاون والبرامج المشتركة بما يضمن جدواها وعدم تشتت أهدافها.وقد أكد الوزير الفرنسي الالتزام باتفاق التعاون، مؤكدًا "أن وزارة الصحة الفرنسية والمؤسسات التابعة لها ستقدم كل الدعم المطلوب لوزارة الصحة العامة لتنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها".من جهته، وجه الوزير الأبيض دعوة للوزير فالتو Valletoux لزيارة لبنان في الصيف المقبل لمناسبة مرور سنة على مناسبتي التوقيع على اتفاق الإطار وإطلاق الخطة الوطنية للسرطان التي ساعدت المؤسسة الفرنسية للسرطان INCA ومعهد كوري للأبحاث وعلاج السرطان على إقرارها.وشكر وزير الصحة العامة نظيره الفرنسي على الدعم الفرنسي المقدم للبنان لتطوير نظامه الصحي.ويشمل التعاون بين وزارتي الصحة في لبنان وفرنسا أكثر من عشرة مشاريع وبرامج مشتركة، من بينها الخطة الوطنية للسرطان وتطوير الرعاية الصحية الأولية ومكننة القطاع الصحي وتعزيز النظم وتقييم التكنولوجيا الصحية (HTA Health Technology Assessment) لتحسين شروط استخدام الدواء وضمان فعاليته إضافة إلى البرامج الموجودة سابقًا وأبرزها اعتماد المستشفيات وسلامة الدم والصحة النفسية ووهب الأعضاء.وقد تابع وزير الصحة العامة زيارته الرسمية وهي الرابعة للعاصمة الفرنسية منذ توليه مهامه، وتركز جزء مهم من لقاءاته على البحث في سبل المضي قدمًا لتنفيذ الخطة الوطنية للسرطان ولا سيما الشق المتعلق بمكافحة التدخين المسبب للأمراض السرطانية والمستعصية. وفي هذا المجال بحث الوزير الأبيض مع القيمين على برنامج مكافحة التدخين في فرنسا في آليات توطيد التعاون مع البرنامج اللبناني لمكافحة التدخين.وكان موضوع سرطان الأطفال محور لقاءاته في معهد كوري لدعم مشروع يتم إنجازه مع جامعة القديس يوسف وجمعية الـArc en Ciel ويشمل إضافة إلى السرطان، معالجة الجروح.كما بحث مع مسؤولي مجمّع الـCité de Sciences في إمكان نقل معرض تثقيفي عن السرطان إلى بيروت للإسهام في زيادة الوعي والثقافة المجتمعية الضرورية للوقاية من المرض.من جهة ثانية، تناول الوزير الأبيض في عدد من لقاءاته مسألة دعم المستشفيات الحكومية، حيث بحث مع مسؤولي وكالة ANAP المعنية بتحديد معايير الخدمات التي تقوم بها المستشفيات في كيفية رفع مستوى الأداء في المستشفيات الحكومية اللبنانية على مستويي الخدمات والإدارة إلى جانب تعزيز برنامج الرقابة على المستشفيات الحكومية التابع لوزارة الصحة العامة.في السياق عينه، تناول الوزير الأبيض في خلال زيارته لوكالة Expertise France المتخصصة بتأمين الخبراء والخبرات، مسألة بناء مؤشرات الأداء في المستشفيات الحكومية بما يسهم في تطويرها ومأسسة عملها، إضافة إلى التعاون على بناء القدرات البشرية على صعيد الأطباء والمتمرنين والممرضات والممرضين بما يخدم مصلحة البلدين.وعقد وزير الصحة العامة سلسلة لقاءات مع أطباء لبنانيين ومن أصل لبناني ومسؤولي جمعيات طبية بإدارة لبنانية لوضع أسس لمشاريع تعاون تتركز على تعزيز الخدمات الطبية والاستفادة من الخبرات في المستشفيات الحكومية اللبنانية.