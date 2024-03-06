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لبنان

مذكرة تتعلّق بدوام شهر رمضان المبارك... إليكم تفاصيلها

Lebanon 24
06-03-2024 | 08:09
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مذكرة حملت الرقم 3/2024، تتعلّق بدوام شهر رمضان المبارك.
 
ويُعدّل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي:
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- أيام الإثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، من الساعة التاسعة صباحا، حتى الرابعة عشرة ظهرا، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا، ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا، للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يُطبّق عليهم الدوام العادي.
 
- يُخفض دوام الموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقاً للدوام العادي وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.
 
 
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