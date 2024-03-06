بُشرى بشأن زحمة السير التي تشهدها مدينة بعلبك.. هذا ما أعلنته البلدية

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عقد رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، مؤتمراً صحفيا في قاعة القصر البلدي في سراي بعلبك، أطلق خلاله خطة لتنظيم السير في المدينة التي ستبصر النور صبيحة يوم الأحد المقبل، استقبالا لشهر رمضان المبارك وللموسم السياحي والتسويقي خلال فصل الصيف القادم، بحضور أعضاء المجلس البلدي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، ممثلاً بنائبه جمال عبد الساتر، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد حسن كنعان، رئيس "اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان" عامر الحاج حسن، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، مخاتير وفاعليات نقابية.وأشار الشل إلى أن "هذه الإجراءات التي نحن بصدد تفعيلها والسهر على حسن تنفيذها، تهدف إلى تنظيم حركة المرور في شوارع المدينة وساحاتها، التي تشهد ازدحاما طيلة أيام الأسبوع، بما يسهل حركة وصول السياح والزوار والزبائن إلى الوسط الجاري".وأضاف:" قمنا بتجهيز شوارع المدينة بإشارات السير، وتحديد الأماكن التي يسمح فيها الوقوف، والتي يعتمد فيها الوقوف للحظات على أحد جانبي الطريق، وسيتم إزالة كل العوائق من أمام المحلات. وسوف تباشر الشرطة البلدية بتنفيذ الخطة اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد القادم، بالتعاون مع القوى الأمنية التي ستواكبنا مع دراجين مشكورة طيلة فصل الصيف، وستتواجد رافعة في السوق التجاري لإزالة أي مخالفة قد تعترض تنفيذ الخطة".وتابع: "نأمل التعاون من كافة النقابات التجارية والسياحية، ونتمنى على أصحاب المحلات توقيف سياراتهم في المواقف، إفساحاً في المجال لحركة الزبائن وزوار المدينة، ونحن نأسف لاضطرارنا إلى تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين".وأعلن الشل عن "اتفاق تم التوصل إليه مع أصحاب المولدات لتأمين الإنارة ليلا في الأسواق، لتنشيط الحركة التجارية خلال شهر رمضان المبارك بعد الإفطار، كما نشكر الجمعيات التي نفذت مشاريع لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية".