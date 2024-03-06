حادث سير مروّع جدّاً... جريحٌ نُقِلَ بحالة طارئة إلى المستشفى

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وفي التفاصيل، اصطدم إ.ع الذي كان يقود دراجة ناريّة بسيارة من نوع "كيا"، وبسبب قوّة الحادث، بُتِرَت قدمه اليمنى، ونُقِلَ إلى المستشفى بحالة طارئة.