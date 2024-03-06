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لبنان

حادث سير مروّع جدّاً... جريحٌ نُقِلَ بحالة طارئة إلى المستشفى

Lebanon 24
06-03-2024 | 08:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إ.ع تعرّض لحادث سير مروّع في منطقة النيو روضة.
 
وفي التفاصيل، اصطدم إ.ع الذي كان يقود دراجة ناريّة بسيارة من نوع "كيا"، وبسبب قوّة الحادث، بُتِرَت قدمه اليمنى، ونُقِلَ إلى المستشفى بحالة طارئة.
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حادث سير

النيو روضة

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