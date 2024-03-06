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لبنان
ميقاتي استقبل وفدا من "تكتل الاعتدال الوطني"... البعريني: المبادرة مستمرة
Lebanon 24
06-03-2024
|
08:47
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من "تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب وليد البعريني، احمد الخير واحمد رستم وامين سر التكتل هادي حبيش في حضور النائب بلال الحشيمي في السرايا اليوم .
بعد اللقاء قال البعريني: "زيارتنا الى دولة الرئيس تضمنت موضوعين الاول، يتعلق بالمبادرة التي نقوم بها، ووضعناه في مجمل الاجواء التي رافقت جولاتنا من بدايتها حتى نهايتها، وسنلتقي يوم السبت المقبل الرئيس نبيه بري لنتشاور معه في النتائج التي توصلنا اليها. أما الموضوع الثاني فهو مطلبي ويتعلق بموظفي القطاع العام حيث هناك صرخة كبيرة من الموظفين. كما عرضنا لموضوع الطرقات في عكار التي تضررت بفعل السيول الاخيرة، إن كان في وادي خالد، او طريق البحر وطريق المنية –عكار وكان دولته متجاوبا مع مطالبنا وان شاء الله بعد انتهاء فصل الشتاء ستبدأ ورشة كبيرة لمعالجة هذه الاضرار وصيانة للطرقات."
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وردا على سؤال عما اذا كان مبادرة التكتل مستمرة قال:" المبادرة مستمرة ولا يأس مع العمل والحياة، ونحن سنكمل عملنا والراي العام هو من سيحكم على ما نقوم به واذا حصلت عرقلة لمبادرتنا سيظهر من هو المعرقل، وحتى الان الابواب لا تزال مفتوحة وهناك بعض الايجابيات التي نعمل على اساسها ونحاول تطويرها وتنميتها ولكن لنتحدث بصراحة فليس "تكتل الاعتدال" وحده هو من سيأتي برئيس للجمهورية، فالمطلوب هو التعاون بين جميع النواب والمجتمع الداخلي والدولي اضافة الى القوى السياسية ككل لنكون يدا واحدة لنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية. الجميع مسؤولون عن هذا الامر وما نقوم به هو لوضع النقاط على الحروف".
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