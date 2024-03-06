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لبنان

سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:03
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب جورج عقيص، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور مع وفد، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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كذلك استقبل الرئيس الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)Julien Simon  مع وفد، وتناول البحث التعاون بين المركز والجيش اللبناني.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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