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لبنان

بالصورة.. إليكم ما يشهده نفق المطار الآن

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:42
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن انقلاب سيارة داخل نفق المطار الاول باتجاه بيروت ما تسبب بازدحام مروري في المحلة. 
 
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