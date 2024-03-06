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لبنان
بالصورة.. إليكم ما يشهده نفق المطار الآن
Lebanon 24
06-03-2024
|
10:42
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن انقلاب سيارة داخل نفق المطار الاول باتجاه بيروت ما تسبب بازدحام مروري في المحلة.
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التحكم المروري
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