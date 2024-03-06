Advertisement

لبنان

بيانٌ من "قوى الأمن" عن "دورة تطويع".. إليكم ما أعلنته

Lebanon 24
06-03-2024 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1172239-638453476251467523.jpg
Doc-P-1172239-638453476251467523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قوى الأمن الدّاخلي في بيان، عن افتتاح دورة لتطويع 800 عنصر من الذكور والإناث بصفة دركي متمرّن، من الذين كانوا قد اجتازوا الاختبارات الصحيّة، وخضعوا للاختبارات الرياضيّة والخطيّة في العامين 2018 و 2019، ولا يزالون يرغبون بالتطوّع.
Advertisement


وأشار البيان الى ان "الطلبات تقدم من قبل المُرشحين الراغبين شخصيًا وفقًا للأنموذج المرفق في أيّ من الفصائل أو المخافر الإقليمية في وحدتيّ الدرك الإقليمي وشرطة بيروت حتى 28/3/2024 ضمناً".


وتابع البيان: "يجب أن تتوفّر في مقدم الطلب الشروط التالية: 
-    أن لا يكون حتى 31/12/2024 قد تجاوز: 
        /30/ سنة للحائزين على إجازة جامعيّة أو ما يُعادلها رسميًّا،
        /27/ سنة لباقي المرشحين الراغبين،
-    أعزب، مطلق دون أولاد، أو أرمل دون أولاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2024-03-06
13:47 | 2024-03-06
13:42 | 2024-03-06
13:01 | 2024-03-06
12:50 | 2024-03-06
12:42 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24