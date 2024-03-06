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لبنان
بيانٌ من "قوى الأمن" عن "دورة تطويع".. إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
06-03-2024
|
11:43
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أعلنت قوى الأمن الدّاخلي في بيان، عن افتتاح دورة لتطويع 800 عنصر من الذكور والإناث بصفة دركي متمرّن، من الذين كانوا قد اجتازوا الاختبارات الصحيّة، وخضعوا للاختبارات الرياضيّة والخطيّة في العامين 2018 و 2019، ولا يزالون يرغبون بالتطوّع.
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وأشار البيان الى ان "الطلبات تقدم من قبل المُرشحين الراغبين شخصيًا وفقًا للأنموذج المرفق في أيّ من الفصائل أو المخافر الإقليمية في وحدتيّ الدرك الإقليمي وشرطة بيروت حتى 28/3/2024 ضمناً".
وتابع البيان: "يجب أن تتوفّر في مقدم الطلب الشروط التالية:
- أن لا يكون حتى 31/12/2024 قد تجاوز:
/30/ سنة للحائزين على إجازة جامعيّة أو ما يُعادلها رسميًّا،
/27/ سنة لباقي المرشحين الراغبين،
- أعزب، مطلق دون أولاد، أو أرمل دون أولاد".
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