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لبنان

"إستهداف موقعين لحزب الله".. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
06-03-2024 | 11:59
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، أنه استهدف موقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" في منطقة يارون - جنوب لبنان، فيما استهدف أيضاً مركزاً آخر للحزب في منطقة كفرا.
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وأشار جيش العدو في بيان إلى أنّ قواته هاجمت أيضاً منطقة كفرحمام لإزالة ما أسماهُ "تهديداً" في المنطقة.

كذلك، زعمَ جيش العدو أنه أسقط في وقتٍ سابق اليوم، طائرة من دون طيار متفجرة تابعة لـ"حزب الله" وذلك إثر اكتشافها لحظة عبورها الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة المطلة الإسرائيلية.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم إرسال قوات عسكرية إلى مكان الحادثة التي لم تُسفر عن سقوط إصابات. 

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