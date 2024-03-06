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لبنان

آخر خبر سار عن الرواتب والدولار.. إقرأوه الآن

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-03-2024 | 12:15
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أكدت مصادر مالية لـ"لبنان24" أنّ مصرف لبنان أنجز بالتعاونمع وزارة المالية كافة الترتيبات المطلوبة لتحويل رواتب القطاع العام إلى المصارف خلال أيام قليلة، مشيرة إلى أنّ الزيادات التي تم إقرارها لن تؤثر بتاتاً على سعر الصرف.
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ولفتت المصادر إلى أنّ التهويل الذي تم اعتماده مؤخراً بشأن تلك الزيادات لا يهدف سوى للتشويش على خطوات مرحلية تقوم بها الحكومة تمهيداً للوصول إلى سلسلة رتب ورواتب جديدة، وقالت: "في الأصل، الزيادات التي تم إقرارها بالليرة هي دفتريّة لكن تقاضيها سيكون بالدولار الأميركي، ما يعني أن سيولة بالدولار سيجري ضخها في السوق".
وكشفت المصادر أنّ مصرف لبنان يواظب باستمرار على تحديث آليات شراء الدولار بغية عدم إحداث أي خضة، مشيرة إلى أن البنك المركزي لم يُبادر بتاتاً منذ فترة أشهر عديدة إلى بيع أي دولار، وقالت: "هذه العوامل ساهمت في إرساء استقرارٍ ملحوظ على سعر الصرف وهذا الأمر بات ملموساً بشدة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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