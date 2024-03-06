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لبنان
الحلبي اجتمع مع لجنة المعادلات: لا نتأثر بأي ضغط بل نعمل بجهد وتفان
Lebanon 24
06-03-2024
|
12:50
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع لجنة المعادلات في التعليم العالي، بحضور رئيسها المدير العام للتعليم العالي بالتكليف الدكتور مازن الخطيب والأعضاء، وأشاد بـ"الجهود التي يبذلونها في ظل وجود ملفات كثيرة ومعقدة، وفي ظل الجو العام الذي لا يساعد على الإنجاز نتيجة عدم انتظام المؤسسات".
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وقال الحلبي: "إننا لا نتأثر بأي ضغط مهما كان نوعه، بل نعمل بجهد وتفان لكي نؤدي رسالة التربية من دون أن ننظر إلى السهام التي تصوب نحونا".
واطلع وزير التربية من الخطيب على ان اللجنة انجزت 1300 معادلة للطلاب العراقيين خلال نحو خمسة وأربعين يوما وبمعدل جلستين أسبوعياً، كما أن الوزارة تبلغت من العديد من الجامعات التي قامت بتدريس طلاب عراقيين تخرجوا منها وحصلوا على المعادلات ولم يحضروا ليتسلموها، وان عدد الإفادات الأصلية يبلغ المئات.
كذلك، اطلع على المقارنات التي أجرتها المديرية العامة للتعليم العالي بين المحاضر السابقة للجنة المعادلات والطلبات الراهنة وتم فرز الأسماء من المحاضر، وقد انخفض العدد الذي كان في الإنتظار بصورة كبيرة.
ووضع المدير العام الحلبي في أجواء الزيارات التي يقوم بها للجامعات والتي يحصل خلالها على نسخ من إفادات المعادلات المنجزة سابقا لإتمام أرشفة الملفات الورقية والإلكترونية في المديرية العامة، بعدما تبين وجود نقص في نسخ المعادلات التي تم تسليمها سابقا إلى اصحاب العلاقة .
وتقرر بنتيجة الإجتماع التواصل مع السفارة العراقية لوضعها في آخر المستجدات وإعداد جواب رسمي بواقع الحال بالنسبة للطلبة العراقيين، يختلف عما كان سائدا من اعداد مضخمة لمعادلات شهادات غير منجزة .
وكان عرض لطلبات المعادلات الورقية والتي كانت موجودة سابقا من دون إدخالها إلكترونيا إلى النظام المعلوماتي، وذلك لكي يتم تدقيقها وعرضها على اللجنة وإنجازها .
كذلك، اطمأن الحلبي إلى أن لجنة المعادلات في التعليم العالي أصبحت تعمل على الملفات التي تنجزها لجنة المعادلات للشهادات ما قبل الجامعية، على اعتبار أن شهادات التعليم العالي لا يمكن ان ترفع إلى لجنة التعليم العالي قبل أن يكون الطالب قد حصل على معادلة المرحلة الثانوية، ما يعني عدم وجود تراكم في الملفات راهناً.
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