بسبب "خلاف مادي".. ماذا حصل في طرابلس؟

وقع إشكال في منطقة القبة – طرابلس، مساء اليوم، بين كل من المدعو "س.ب. " و "ع.ش." تخلله إطلاق نار في الهواء من قبل الشخص الأول.



Advertisement وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن الإشكال لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، فيما عُلِم أنه ناجم عن خلافات ماديّة بين الطرفين. وبحسب مندوبةفي الشمال، فإن الإشكال لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، فيما عُلِم أنه ناجم عن خلافات ماديّة بين الطرفين.