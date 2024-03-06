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لبنان
بسبب "خلاف مادي".. ماذا حصل في طرابلس؟
Lebanon 24
06-03-2024
|
13:42
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وقع إشكال في منطقة القبة – طرابلس، مساء اليوم، بين كل من المدعو "س.ب. " و "ع.ش." تخلله إطلاق نار في الهواء من قبل الشخص الأول.
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وبحسب مندوبة
"لبنان24"
في الشمال، فإن الإشكال لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، فيما عُلِم أنه ناجم عن خلافات ماديّة بين الطرفين.
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