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لبنان

عن نصرالله.. إليكم ما أعلنهُ تقرير إسرائيليّ

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2024 | 13:47
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن "حزب الله" يواصل جهوده لتدمير وإلحاق الضرر بأهداف مدنية في منطقة الجليل المحاذية للبنان لاسيما مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية.
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وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن الحزب دمّر مساء الثلاثاء بواسطة صاروخ مُضاد للدروع، حظيرة للدجاج، كما أدت الضربة إلى تضرر منزل مجاور.

وفي السياق، يقول رجل إسرائيلي من مستوطنة أفيفيم يدعى شالوم بيتون: "إذا سمح حزب الله لنفسه بعد 5 أشهر من الحرب بإطلاق الصواريخ من مارون الراس في لبنان باتجاه أفيفيم، عندها يتبين أن طموحه كبير".

وأكمل: "لدى أمين عام حزب الله حسن نصرالله ضوء أخضر للتحرك ضدنا حتى بعد 5 أشهر من الحرب، والدليل على ذلك هو الرغبة في إطلاق النار باتجاه منازلنا أو جنودنا". 

من جهته، قال عضو الهيئة العامة للمجلس الإقليمي في الجليل الأعلى يورام بن تسور لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "نحن شعب أسير يعيش الحرب بكافة جوانبها. أغلب مناطق شمال إسرائيل مغلقة بالكامل، فيما التعليم منخفض للغاية بينما الحياة التجارية متوقفة، وأطفالنا يعانون من القلق".

وكشف بن تسور أن سكان المستوطنات الإسرائيلية القريبة من لبنان والتي لم يجر إخلاؤها، باتوا يشعرون بأن قدرتهم على الصمود تتضاءل بشدة، وينعكس ذلك في حالة عدم اليقين والمخاوف الوجودية التي تحيط بحياتهم.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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ترجمة "لبنان 24"

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