خطوة مهمة لمصرف لبنان.. ما هي؟

بثّت قناة الـ"MTV" تقريراً، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن مصرف لبنان استطاعَ جمع مبلغ 1 مليار و 9 ملايين دولار كاحتياطي إضافي خلال فترة 9 أشهر ومن دون تكاليف.
وأشار التقرير إلى أنّ سياسات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري نجحت، خصوصاً حينما أوقف الأخير تمويل الدولة، وأضاف: "أصبح واضحاً أنَّ مصرف لبنان يعتمدُ سياسات ماليّة بشراء الدولار من السوق بالكميات نفسها التي أجبتها المالية من الضرائب والرّسوم بالليرة، وبالتالي يكون البنك المركزي قد حافظ على الإستقرار النّقدي من دون طباعة الليرة وكسب بعض الدولارات".