خطوة مهمة لمصرف لبنان.. ما هي؟

بثّت قناة الـ"MTV" تقريراً، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن مصرف لبنان استطاعَ جمع مبلغ 1 مليار و 9 ملايين دولار كاحتياطي إضافي خلال فترة 9 أشهر ومن دون تكاليف.

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