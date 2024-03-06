Advertisement

لبنان

لـ"ضرب حزب الله".. هكذا قد "تتحرك إسرائيل"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-03-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1172293-638453594388798051.jpg
Doc-P-1172293-638453594388798051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصفَ قائد عسكريّ إسرائيلي سابق الحرب التي تخوضها إسرائيل ضدّ "حزب الله" في لبنان بـ"المعقدة".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "103 إف إم" الإسرائيليّة ترجمهُ "لبنان24"، قال اللواء (احتياط) يعقوب عميدرور، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن الحرب مع "حزب الله" أصعب بكثير بـ10 مرات مما هي عليه في غزة، وقال: "المواجهة مع الحزب تجلب أضراراً كبيرة جداً. علينا أن نأخذ الأمور على محمل الجد. 80 ألف مستوطن ما زالوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان، وذلك بغض النظر عن مستوى العنف الذي يُمارسه حزب الله". 
Advertisement

وأكمل: "صحيحٌ أننا قتلنا أكثر من 220 من عناصر حزب الله من دون أن يتحرّك الأخيرُ متراً واحداً من الحدود، إلا أنّ ما يهمنا هو ليس عدد ضحايا الحزب، بل إن تركيزنا يجب أن يكون على قضية أساسية وهو أن لدينا 80 ألف مستوطن لم يعودوا إلى منازلهم".

وختم: "إذا استمرت النيران من قبل حزب الله فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى الحرب، ومن أجل إعادة سكاننا إلى منازلنا سيتعين علينا خوض مواجهة حيث ستكون المهمة هي ضرب قوة حزب الله وإضعافها، وإلا فلن نتمكن من تحقيق العودة المطلوبة لسكاننا". 

"لسنا محميين"

من جهتها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن واقع إطلاق "حزب الله"، أمس الثلاثاء، رشقات صاروخية كثيفة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المستوطنين يدعى يورام بن تسور قوله: "نحن في منطقة تبعد 3.5 كيلومترات عن الحدود مع لبنان، وقالوا إن كل شيء محمي هنا. لسوء الحظ، الصواريخ وصلت إلينا وهذا دليل على أننا لسنا محميين. هناك عدد كبير من السكان هنا لا ينبغي أن يبقوا في منازلهم... المنطقة هنا هي ساحة حرب".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:43 | 2024-03-06
16:56 | 2024-03-06
16:48 | 2024-03-06
16:27 | 2024-03-06
16:04 | 2024-03-06
15:48 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24