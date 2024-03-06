وصفَ قائد عسكريّ إسرائيلي سابق الحرب التي تخوضها إسرائيل ضدّ "حزب الله" في لبنان بـ"المعقدة".



وفي حديثٍ عبر إذاعة "103 إف إم" الإسرائيليّة ترجمهُ "لبنان24"، قال اللواء (احتياط) يعقوب عميدرور، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن الحرب مع "حزب الله" أصعب بكثير بـ10 مرات مما هي عليه في غزة، وقال: "المواجهة مع الحزب تجلب أضراراً كبيرة جداً. علينا أن نأخذ الأمور على محمل الجد. 80 ألف مستوطن ما زالوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان، وذلك بغض النظر عن مستوى العنف الذي يُمارسه حزب الله".

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وأكمل: "صحيحٌ أننا قتلنا أكثر من 220 من عناصر حزب الله من دون أن يتحرّك الأخيرُ متراً واحداً من الحدود، إلا أنّ ما يهمنا هو ليس عدد ضحايا الحزب، بل إن تركيزنا يجب أن يكون على قضية أساسية وهو أن لدينا 80 ألف مستوطن لم يعودوا إلى منازلهم".



وختم: "إذا استمرت النيران من قبل حزب الله فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى الحرب، ومن أجل إعادة سكاننا إلى منازلنا سيتعين علينا خوض مواجهة حيث ستكون المهمة هي ضرب قوة حزب الله وإضعافها، وإلا فلن نتمكن من تحقيق العودة المطلوبة لسكاننا".



"لسنا محميين"



من جهتها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن واقع إطلاق "حزب الله"، أمس الثلاثاء، رشقات صاروخية كثيفة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.