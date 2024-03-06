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لبنان

وسط توتر العلاقات.. وفد من "حزب الله" سيزور عون يوم غد

Lebanon 24
06-03-2024 | 15:15
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن وفداً من "حزب الله" سيزور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يوم غدٍ الخميس، بدارته في الرابية.

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وأشارت القناة إلى أن النائب محمد رعد سيترأس الوفد الذي سيزور عون.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي وسط توتر الأجواء بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، وعقب حديث أخير متلفز لعون انتقد خلاله فتح الحزب جبهة جنوب لبنان تضامناً مع غزة بالقول: "إننا لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية، لكن قسماً من الشعب اللبناني قام بخياره، والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه".

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