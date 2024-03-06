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لبنان
"السيارة انقلبت".. حادث مروّع في الشمال وصورة توثق
Lebanon 24
06-03-2024
|
15:23
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وقع حادث سير مروّع، مساء اليوم الأربعاء، على أوتوستراد البالما - طرابلس، ما أدى إلى انقلاب سيارة.
وأسفر الحادث عن إصابة شخص بجروح، وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافه ميدانياً.
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