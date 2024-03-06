"السيارة انقلبت".. حادث مروّع في الشمال وصورة توثق

وقع حادث سير مروّع، مساء اليوم الأربعاء، على أوتوستراد البالما - طرابلس، ما أدى إلى انقلاب سيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بجروح، وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافه ميدانياً.