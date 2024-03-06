آخر خبر عن غارة الظهيرة.. جثمان مفقود وعمليات البحث تتوقف!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ فرق الدفاع المدني لم تتمكن حتى الآن من العثور على جثمان الشاب الذي كان متواجداً داخل منزله في بلدة الظهيرة الحدودية لحظة قصفه بواسطة طائرة إسرائيلية، مساء اليوم.

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وقالت المصادر إنه من المُنتظر أن تُستأنف عمليات البحث عن جثمان الشاب صباح غد الخميس.

وكان العدو الإسرائيلي الذي استهدف الظهيرة، مساء اليوم، قصف أيضاً الناقورة وطيرحرفا، فيما نفذ غارات جوية في وقت سابق على بلدتي يارون وكفرا.

إلى ذلك، أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الجيش الإسرائيليّ أقدم بشكل مفاجئ على إطلاق رشقات ناريّة كثيفة باتجاه بلدة كفركلا – جنوب لبنان.

ولفتت المعلومات إلى أن عمليات التمشيط جاءت بواسطة الأسلحة الرشاشة الموجودة ضمن مواقع العدو في مُستعمرة المطلة.