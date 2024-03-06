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لبنان

مولوي زار دار العجزة الإسلامية: نقدر أهل الخير ونقدم لهم كل الوفاء

Lebanon 24
06-03-2024 | 15:48
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زار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، مساء اليوم، مستشفى دار العجزة الاسلامية في منطقة المدينة الرياضية، حيث كان باستقباله رئيس مجلس عمدة دار العجزة الاسلامية اسامة شقير واعضاء المجلس.
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وجال مولوي على اقسام الدار، واستمع الى شروحات عن العناية الاجتماعية والرعاية الصحية التي يقوم بها الطاقمان الاداري والطبي للمرضى والنزلاء في الدار، فضلا عن العناية الرعائية.
وتوجه مولوي بكلمة في المناسبة قائلاً: "أهلي من خيرة ابناء بيروت، سعيد جدا بوجودي بينكم في مستشفى دار العجزة الاسلامية، مستشفى الوفاء والأصالة لكبارنا والتي تُعنى بمن اعتنوا فينا طيلة حياتهم. نقدر اهل الخير ونقدم لهم كل الوفاء فهم أوصلونا الى ما نحن عليه".
وشكر لرئيس مجلس ادارة المستشفى وكل الاعضاء والعاملين جهودهم، وأضاف: "نؤكد دعمنا اللامتناهي والمطلق لهذه المؤسسة البيروتية والاسلامية التي نفتخر فيها، وهي تعطي الصورة الحقيقية عن اللبناني الاصيل".
وختم: "هذه الدار تجمع الكبار من كل الطوائف والمناطق اللبنانية، وهي تمثل الوفاء لهذا الوطن".
وكانت كلمة مقتضبة لاسامة شقير توجه فيها إلى الوزير مولوي بالقول: "من خلالكم ومن هذا المنبر نتطلع الى تشجيع اطلاق مبادرة تشريع قوانين كبار السن التي ستسهم في احترامهم".

 
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