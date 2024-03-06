Advertisement

لبنان

وئام وهاب يفجر مفاجأة عن الحرب و "حزب الله".. كلام غير عاديّ!

Lebanon 24
06-03-2024 | 16:04
A-
A+
Doc-P-1172302-638453632354268342.jpg
Doc-P-1172302-638453632354268342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب إن إسرائيل مُصرّة على توسعة الحرب في المنطقة.
 
واستبعد وهاب في حديثٍ إعلامي حصول أي هدنة خلال شهر رمضان في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ "طرفي الصراع يريدان أن يخرجا منتصرين من الحرب وهذا من الصعب جداً أن يتحقق حالياً".
Advertisement
 
وتحدّث وهاب عن إحتمال حصول حربٍ إسرائيليّة على "حزب الله" في لبنان، وقال: "الحزبُ قام بالمستحيل حتى اللحظة كي يمنع توسعة الحرب لكن إسرائيل مصرة على إشعال الجبهة الشمالية إذا لم تأخذ ما تريده من لبنان بالمفاوضات".
 
وتابع: "إسرائيل قادرة على تدمير لبنان، إلا أن رد حزب الله أيضاً سيكون موجعا أيضاً. الحزب اشترى أسلحة نوعية ومتطورة من السوق السوداء في أوكرانيا ولديها قدرة على أذية إسرائيل".
 
ورأى وهاب أنّ المعركة ستستمرّ في غزة، مُعلناً أنّ "موعد الحرب الإسرائيلية على لبنان سيكون بعد عملية رفح". 
 
وفي موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان، كشف وهاب أن قطر تعمل على اسم لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وقال إن "الإسمين المطروحين للرئاسة هما العميد إلياس البيسري والسفير جورج خوري والشخصيتان مقربتان من حزب الله وقد جربهما في السابق".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:43 | 2024-03-06
16:56 | 2024-03-06
16:48 | 2024-03-06
16:27 | 2024-03-06
15:48 | 2024-03-06
15:42 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24