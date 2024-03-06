وئام وهاب يفجر مفاجأة عن الحرب و "حزب الله".. كلام غير عاديّ!

قال رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب إن إسرائيل مُصرّة على توسعة الحرب في المنطقة.

واستبعد وهاب في حديثٍ إعلامي حصول أي هدنة خلال شهر رمضان في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ "طرفي الصراع يريدان أن يخرجا منتصرين من الحرب وهذا من الصعب جداً أن يتحقق حالياً".

Advertisement

وتحدّث وهاب عن إحتمال حصول حربٍ إسرائيليّة على "حزب الله" في لبنان، وقال: "الحزبُ قام بالمستحيل حتى اللحظة كي يمنع توسعة الحرب لكن إسرائيل مصرة على إشعال الجبهة الشمالية إذا لم تأخذ ما تريده من لبنان بالمفاوضات".

وتابع: "إسرائيل قادرة على تدمير لبنان، إلا أن رد حزب الله أيضاً سيكون موجعا أيضاً. الحزب اشترى أسلحة نوعية ومتطورة من السوق السوداء في أوكرانيا ولديها قدرة على أذية إسرائيل".

ورأى وهاب أنّ المعركة ستستمرّ في غزة، مُعلناً أنّ "موعد الحرب الإسرائيلية على لبنان سيكون بعد عملية رفح".

وفي موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان، كشف وهاب أن قطر تعمل على اسم لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وقال إن "الإسمين المطروحين للرئاسة هما العميد إلياس البيسري والسفير جورج خوري والشخصيتان مقربتان من حزب الله وقد جربهما في السابق".