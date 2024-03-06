مقدمات النشرات المسائيّة

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طرح الموفد الأميركي آموس هوكشتاين ما في جعبته وسمع من لبنان ما يجب أن يسمعه على أن يكون للبحث صلة من خلال الرد اللبناني على طروحاته والإجابات الأميركية التي يتوجب أن يحصل لبنان على أجوبة حولها.في هذا الشأن كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيكون هناك تواصل مع هوكشتاين خلال الساعات المقبلة من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري أو من قبل ميقاتي للوقوف على آخر مستجدات الطرح المرتبط بجبهة الجنوب.وربطا بتواصل العدوان على قطاع غزة ولبنان عرض الرئيس نبيه بري اليوم المستجدات السياسية والميدانية مع قائد قوات اليونيفيل اللواء آرولد لاثارو.الى ذلك أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعد اجتماع لهيئتيه الشرعية والتنفيذية أن المقاومة التي أسسها الامام السيد موسى الصدر دفاعا عن لبنان وكل اللبنانيين أصبحت اليوم ضمانة وطنية لحفظ سيادة لبنان وثرواته وردع العدوان عنه وشدد على أن التحريض عليها يخدم أهداف العدو الاسرائيلي المتربص شرا بلبنان.وفي هذا المجال نوه المجلس بمواقف الرئيس بري في كما حيا موقف الحكومة اللبنانية التي تم التعبير عنها بما صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.الى ذلك برز توجه واشنطن لطرح مشروع قرار في مجلس الامن لوقف إطلاق نار فوري في غزة حيث عدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة بعدما كانت واشنطن قد عارضت في السابق استخدام كلمة وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن في نفس الإطار.ووفق ما علمت nbn فإن الأمور مازالت في طور المفاوضات بين واشنطن وباقي أعضاء مجلس الأمن وعملية الأخذ والرد مستمرة.الصورة العسكرية في الجنوب لا تزال ملتبسة ، فيما الصورة الرئاسية صارت اكثر من واضحة . فالجبهة الحدودية تنتظر نتائج زيارة آموس هوكستين ، الذي لا يملك حتى الآن جوابا واضحا من حزب الله عن مقترحاته . لكن الواضح ان واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لمنع تمدد الحرب الاسرائيلية نحو لبنان ، فيما اسرائيل لم تسقط بعد خيار توجيه ضربة عسكرية الى حزب الله . ومع ان الحزب يدرك ذلك ، لكنه ما زال يناور تهربا من استحقاق مر بالنسبة اليه ، يتمثل بابعاده عن الحدود الجنوبية . في السياق برز موقف لافت من المطارنة الموارنة ، اذ طالبوا ، اثر اجتماعهم الشهري الاطراف المحليين المعنيين ابعاد الاذى الذي يعانيه اهل الجنوب . رئاسيا ، مبادرة تكتل الاعتدال تترنح ، حتى لا نقول انها سقطت نهائيا . فحزب الله ، فخخ المبادرة كما كان متوقعا ، اذ أصر على مرشحه سليمان فرنجية ، كما اكد انه لا يستطيع الذهاب الى انتخاب رئيس لا يحمي ظهر المقاومة . وهذا يعني اننا عدنا رئاسيا الى المربع الاول ، وان مبادرة التكتل اصطدمت ب "لا" كبيرة من حزب الله ... لكن قبل تفصيل اليوميات نتوقف عند مرور خمسة أشهر على فتح حزب الله جبهة الجنوب مع اسرائيل ، وهي جبهة قيل انها لدعم غزة وللتخفيف عنها ، فما كانت حصيلتها حتى اليوم؟ ابرز الأرقام تفصلها ماريان زوين في هذا التقرير.الى مجلس الأمن عاد الاميركية بمسودة لوقف اطلاق النار بعد ان سودت وجهه الانتخابي حرب الابادة الصهيونية على قطاع غزة..عاد بلا الفيتو الذي رفعه لاشهر بوجه الاجماع العالمي على مطلب وقف الحرب، حاميا آلة القتل الاسرائيلية من اية ضغوط او مساءلة عالمية، ومؤكدا انه اساس هذه المذبحة وليس فقط شريكا فيها..ولحاجة في حسابات جو بايدن الانتخابية وعجزه عن لي الارادة الفلسطينية بالصمود التفاوضي المستمد من الصمود الميداني، لجأت الادارة الاميركية الى حيلة مجلس الامن، بعنوان هدنة لاسابيع ستة واطلاق جميع الرهائن، كما ذكرت وسائل اعلام اميركية مضطلعة على المسودة المعدلة المقدمة الى مجلس الامن..وفيما الضغوط السياسية على اوجها فان الاجرام الميداني على حاله. قصف وغارات صهيونية باسلحة اميركية اوقعت العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين المحاصرين بين المجاعة والقتل، فيما يحفر عموم الغزيين بانامل الصبر وسواعد المقاومين طريقا واضحا نحو النصر القادم لا محالة..والحال نفسه في الجنوب اللبناني المساند لاهله في غزة ومقاومتهم، والمواسين لهم بجزيل التضحيات، فكان يوم الجنوبيين معمدا باعراس الشهادة من مدنيين صامدين ومجاهدين شهداء، فشهدت قرى حولا وبنت جبيل وطيردبا على جموع غفيرة ودعت شهداءها واكدت خيارها المقاوم حتى تحقيق الاهداف..والى اهدافها وصلت صواريخ المقاومة الاسلامية ومسيراتها ردا على الاعتداءات الصهيونية على القرى الصامدة ومنازلها المدنية، فاصابت بطائرة انقضاضية موقع المطلة واصابته بدقة، فضلا عن استهداف عدة مواقع في مزارع شبعا بالصواريخ المناسبة..وبالصواريخ البحرية المناسبة ساند اليمن العزيز اهل غزة، فاستهدفت قواته العسكرية سفينة اميركية في خليج عدن محققين اصابات دقيقة كما أكد المتحدث باسمعهم العميد يحيى سريع، الذي جدد العهد باسم الشعب اليمني وواجبه الديني والانساني بمواصلة استهداف كل المعتدين حتى وقف العدوان على الفلسطينيين وفك الحصار عنهم...على رغم المحاولات المستمرة، مفاوضات الهدنة في غزة متعثرة، اقله حتى الآن. هذا ما يستشف في الساعات الاخيرة من التصريحات الاميركية، ومن مواقف الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.وفي غضون ذلك، لبنان في مربع الانتظار، بعدما ربطت ملفاته قسرا بالحرب الدائرة في القطاع، وفق خلاصة الزيارة الخاطفة التي قام بها آموس هوكستين لبيروت، علما أنه أنهى في الساعات الاخيرة مهمته في اسرائيل، فيما الخرق مؤجل.اما على الساحة الداخلية، وعلى وقع التمادي في ضرب الدستور وخرق الميثاق، ولاسيما من جانب الحكومة، وفي وقت يزور وفد رفيع من حزب الله الرابية في الساعات المقبلة للقاء الرئيس العماد ميشال عون، كما كشف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس، اعتبر المجلس السياسي في التيار الوطني الحر ان التردد في قبول الهدنة العسكرية في غزة يؤشر الى نية رئيس حكومة إسرائيل مواصلة العدوان على الفلسطينيين. واذا دان التيار التهديد الإسرائيلي بمواصلة الحرب ضد لبنان حتى لو توقفت في غزة، اعتبر أن الرسائل بهذا الإتجاه برهان على أن إسرائيل المأزومة في غزة تفتش عن أمل بتحقيق فوز عسكري يمحو صورة الفشل التي منيت بها منذ خمسة أشهر. اما في الشأن الرئاسي، فاعتبر التيار أن ترجمة الفصل بين الإستحقاق الرئاسي وحرب غزة تكون بالإسراع في إنتخاب رئيس توافقي إصلاحي يعكس بشخصه الشراكة المتوازنة ويحظى بدعم وازن من الكتل النيابية، أما عكس ذلك فيطرح علامات إستفهام حول وجود نوايا فعلية للبعض بضرب الشراكة وعدم الإستعجال بإنتخاب رئيس للجمهورية وحكم البلاد من دونه وبالتالي إقصاء المسيحيين عن الحكم. واذ شدد التيار على انفتاحه الى اقصى الحدود للتشاور وللتحاور في إستحقاق رئاسة الجمهورية، شدد على رفضه الى الحد الأقصى ممارسات الحكومة المبتورة بضرب الميثاق والدستور والشراكة المتكافئة من خلال الإعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى صلاحيات الوزراء إفراديا ومجلس الوزراء مجتمعا وموقعه في ظل الفراغ الرئاسي. وحذر التيار من أن التمادي في كسر الشراكة الوطنية قد تنتج عنه ردات فعل ليست في مصلحة وحدة اللبنانيين.الخبر السيئ عسكري، والخبر الجيد نقدي.في حرب غزة تبذل جهود أميركية قطرية ومصرية، لتحقيق وقف للنار للأسبوع الأول من رمضان، على الأقل، بعدما وصلت المفاوضات في القاهرة الى طريق مسدود.الكابينت الحربي الاسرائيلي يبحث هذا المساء في سبل التعامل مع احتمال فشل جهود الصفقة، خلال شهر رمضان.على جبهة جنوبي لبنان، وزير الأمن الأسرائيلي يوآف غلانت، يتحدث عن وجوب معرفة الوضع في مواجهة "حزب الله"، ويقول : "إنهم يقومون بعمليات ويقربوننا الى نقطة حسم، قد نضطر معها الى اتخاذ قرار وفق ما يجب فعله. بالنسبة لنا فان المهمة الاسمى اليوم إعادة سكان الشمال الى بيوتهم، إما بعملية تسوية او بعملية عسكرية حربية."الخبر النقدي الجيد من مصر... رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن اليوم، أن حكومته "وقعت اتفاقا" مع صندوق النقد الدولي، يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات الى 8 مليار دولار.جاء هذا الاعلان بعد بضع ساعات من خفض قيمة الجنيه المصري إلى أكثر من الثلث، اثر قرار من البنك المركزي برفع الفائدة 600 نقطة، وهي اجراءات كان صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذها من أجل مساعدة مصر.والواضح أن مصر امتثلت لطلبات صندوق النقد، وصححت مطالبات بتوحيد سعر الدولار، وتركه يتفاعل مع السوق، ما اتاح رفع نسبة حصولها من القروض.آخر ايام شهر شعبان تختلط نيرانها برمضان وتقبل غزة على زمن المجاعة التي توثقها كل المنظمات الاممية العاملة في مجالات الغذاء . فغزة" ميتة من الجوع" بعدما قتلتها اسرائيل بالنار والحصار واغلاق معبر رفح نافذة السكان الوحيدة على العالم . وتحاصر تل ابيب ايضا اي قرار للهدنة واتمام صفقة التبادل وتبقي على مطالب حماس قيد المراوغة وبعدما سدت طرق الصفقة بتفاوض القاهرة وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار جديدا لمجلس الأمن الدولي يدعم وقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريبا مع إطلاق سراح جميع الرهائن بمجرد موافقة الأطراف وفق مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة لشبكة CNN .واندفعت واشنطن الى هذا القرار بعد خلافات كالمسرحيات بينها وبين رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو إذ لا يمكن لعاقل ان يستوعب عجز اميركا والاردن ومصر عن فتح معبر كرفح او الضغط على اسرائيل حليفة هذه الدول الثلاث لجعل الغزيين يتنفسون بالماء والدواء والطحين فكيف لنشامى الاردن واميركا ان يلجأوا الى رمي فتات المساعدات جوا .. وهم القادرون على تغيير من الارض الى السماء . ومع انزالها المساعدات جوا فإن واشنطن لم تتخل عن دعم اسرائيل بالسلاح اذ طلب بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يزور العاصمة الاميركية زيادة هذه المساعدات خلال لقائه نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وابدت هاريس موافقتها على زيادة التسلح لاسرائيل لكنها اشترطت تسهيل ادخال المساعدات الى غزة والترجمة الحرفية لهذا الموقف : أطعموهم قبل ان تقتلوهم .تلك هي المعاينة السياسية للادارة الاميركية التي تسير وفق تطور الصناديق الانتخابية ومدى اقتراب دونالد ترامب من هز عرش جو بايدن لاسيما بعد فوز الرئيس السابق باربع عشرة ولاية في السباق نحو البيت الابيض وهزيمته لسيدة الكعب العالي نيكي هايلي . ومن آذار الى تشرين الثاني نوفمبر ستستمر الانتخابات التمهيدية بالتفاعل في الولايات المتحدة ليحصد العالم في العام التالي رئيسا من بين سيئين اثنين. ولا تنعكس هذه الاجواء باي قياس او تشبيه على لبنان المتلقي للصدمات.. والذي لا يأتمن على تمرير اجراء انتخابات بلدية في موعدها بعد شهرين واقصى تعاملاته الاجتماعية تتراوح بين الطحين المسرطن والرز المعفن والطوابع المفقودة . بلد بلا طابع ..لكنه بأطباع سياسية مختلفة تلتصق على الكراسي .. وتبقي على كرسي الرئاسة الاولى فارغا . وهذا العناد .. أبرز الرئيس نجيب ميقاتي مثله في حواره مع الجديد، واطلق مواقف تصلح لمرحلة التحدي تحت معادلة : انتخبوا رئيسا " حتى حل عنكن". ولا تؤشر مواقف القوى السياسية الى ان نجيب ميقاتي سوف يحل عنهم .. اذ دخلت الرئاسة في عنق زجاجات الحرب، واختلط الترسيم البري بالرسم التشبيهي للرئيس .