الصايغ: الملف الرئاسي بانتظار الهدنة بين حماس وإسرائيل



Advertisement واعتبر الصايغ في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية ان "الملف الرئاسي بانتظار الهدنة بين حماس واسرائيل"، متمنياً استمرار مبادرة تكتل الاعتدال الوطني، متوقعاً ان يتم التوصل إلى هدنة قبل بدء شهر رمضان، وقد تنعكس على وقف اطلاق النار في جنوب لبنان، آملا أن تحدث مساعي وجهود اللجنة الخماسية خرقا في جدار الملف الرئاسي خلال فترة الهدنة بتعاون الأطراف اللبنانية. شدّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ على «ان ترسيم الحدود، وتطبيق القرار الدولي رقم 1701 يتطلّب وجود رئيس للجمهورية، وفق المنطق الغربي والدولي والعربي، لتنفيذ هذا القرار، مؤكداً ان "سد الفراغ الرئاسي، هو مطلب جدي من قبل جميع الأطراف"، متوقعاً ان "حصول ضغوط كبيرة خلال الاسبوعين المقبلين في هذا الخصوص".واعتبر الصايغ في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية ان "الملف الرئاسي بانتظار الهدنة بين حماس واسرائيل"، متمنياً استمرار مبادرة تكتل الاعتدال الوطني، متوقعاً ان يتم التوصل إلى هدنة قبل بدء شهر رمضان، وقد تنعكس على وقف اطلاق النار في جنوب لبنان، آملا أن تحدث مساعي وجهود اللجنة الخماسية خرقا في جدار الملف الرئاسي خلال فترة الهدنة بتعاون الأطراف اللبنانية.

ورداً على سؤال، أشار إلى ان "الجهود منصبة على تأمين الأجواء الملائمة والمناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، بالإضافة إلى حكومة فاعلة لوضع خطة اقتصادية"، مشيراً إلى ان "المساعي لا تبحث في أسماء المرشحين للرئاسة، على الرغم من ان كل فريق لديه مرشحه، والأجواء الدولية لديها اتجاه معين"، مؤكداً ان "حزب الله متمسّك بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي يبقى القرار له في الاستمرار بالترشح او التراجع".