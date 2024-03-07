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لبنان
بعدد من القذائف المدفعية... اسرائيل تستهدف وادي حامول الناقورة
Lebanon 24
07-03-2024
|
04:25
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يعمد جنود الجيش الإسرائيلي منذ التاسعة الا ربع من صباح اليوم، ومن مواقعهم في بلدة الغجر المحتلة الى اطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه المزارعين في حقول سهل الوزاني المقابلة في محاولة لترهيبهم ومنعهم من ممارسة اعمالهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وسقطت قذيفة مدفعية، اليوم الخميس، على بلدة عيتا الشعب في حي الرجم ولا يوجد غارة من مسيرة، وأطلق العدوعدد من القذائف المدفعية على محمية يارون وعيتا الشعب، وقصف بستان الجوز في سهل مرجعيون.
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "الاصوات التي تسمع في المناطق الجنوبية عبارة عن إنفجار صواريخ اعتراضية في سماء اللبونة وجل العلام".
الى ذلك، استهدف العدو أطراف وادي حامول الناقورة بعدد من القذائف المدفعية.
وأعلنت وسائل اعلام اسرائيلية، عن اطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي، ودوّت صفارات الانذار في رأس الناقورة على الحدود مع لبنان.
ويسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الترقب والحذر الشديدين انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة، بعد ليل ساخن ومتوتر جددت فيه قوات الاحتلال اعتداءاتها ضد المنطقة مستهدفة أطراف راشيا الفخار الفرديس وكفرشوبا ومحيط الهبارية مستخدمة المدفعية الثقيلة عيار ١٥٥ ملم قابله رد عنيف من قبل المقاومة الإسلامية بقصف صاروخي مركز استهدف مواقع الاحتلال في السماقة رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة. وهذا الهدوء الحذر الذي يخيم هذا الصباح على المنطقة خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ الغربية المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع وحتى مرتفعات جبل برغز وتلال جبل صافي في البقاع الغربي واقليم التفاح.
كما حلق صباح اليوم، الطيران الاسرائيلي من نوع "ام كا" على علو منخفض فوق مدينة صور وضواحيها.
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