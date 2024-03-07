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لبنان

بعد استكمال رفع الأنقاض.. العثور على جثمان شهيد جديد في الضهيرة

Lebanon 24
07-03-2024 | 01:40
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بعدما لم تتمكن فرق الدفاع المدني من العثور على جثمان الشاب الذي كان متواجداً داخل منزله في بلدة الظهيرة الحدودية لحظة قصفه بواسطة طائرة إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أفادت مندوبة "لبنان24" عن عثور فرق الدفاع المدني صباح اليوم على جثمان الشهيد الشاب ربيع الياسين الذي كان متواجداً في منزله في الضهيرة، عقب استئناف عملية رفع الأنقاض.
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