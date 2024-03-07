في زحلة توفي جراء إصابته بطلق ناري.. جريمة أم انتحار؟

Advertisement

قضى المواطن ح. م (60 عاماً) في بلدة علي النهري قضاء زحلة جراء طلق ناري اصابه في بطنه من سلاح حربي نقل على اثره الى احدى مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادث، كما حضر الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة والكشف عليها ومعرفة ما اذا كان وراء هذه الحادثة جريمة قتل او انتحار .