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لبنان

في زحلة توفي جراء إصابته بطلق ناري.. جريمة أم انتحار؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 01:48
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قضى المواطن ح. م (60 عاماً) في بلدة علي النهري قضاء زحلة جراء طلق ناري اصابه في بطنه من سلاح حربي نقل على اثره الى احدى مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادث، كما حضر الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة والكشف عليها ومعرفة ما اذا كان وراء هذه الحادثة جريمة قتل او انتحار .
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