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لبنان

جولات المعارضة الخارجيّة مستمرّة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-03-2024 | 02:15
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من المتوقّع أنّ تستمرّ زيارات نواب المعارضة إلى دول خارجيّة.
ويقول مصدر نيابيّ في هذا السياق، إنّه "من المهمّ إيصال صوتنا إلى الدول الصديقة للبنان، والتشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة، عبر تطبيق الدستور، وعدم فرض مقترحات على اللبنانيين، كوقف إطلاق النار في الجنوب مقابل تطبيق الـ1701 وإعطاء الرئاسة لطرفٍ في البلاد".
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المصدر: لبنان 24

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