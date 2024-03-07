جولات المعارضة الخارجيّة مستمرّة

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من المتوقّع أنّ تستمرّ زيارات نواب المعارضة إلى دول خارجيّة.ويقول مصدر نيابيّ في هذا السياق، إنّه "من المهمّ إيصال صوتنا إلى الدول الصديقة للبنان، والتشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة، عبر تطبيق الدستور، وعدم فرض مقترحات على اللبنانيين، كوقف إطلاق النار في الجنوب مقابل تطبيق الـ1701 وإعطاء الرئاسة لطرفٍ في البلاد".