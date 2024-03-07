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لبنان

بيان من "العقارية" بشأن سندات الملكية الجاهزة... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
07-03-2024 | 03:01
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان، ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 8 آذار 2024 بتسليم الدفعة الاولى من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين.
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وحددت آلية استلام سندات الملكية تلك بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيها.
 
كما حددت اماكن الاستلام وجاءت كالآتي:
 
 
محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه – الشوف)
محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
محتسبية جونيه (أماناتي السجل العقاري في جونيه – جبيل).
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