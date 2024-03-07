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لبنان

الأمطار الغزيرة ستشتد في هذا الموعد مع برق ورعد.. متى يستقرّ الطقس؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 03:12
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تهطل امطار خفيفة متفرقة، ومن المتوقع ان تشتد مساء في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
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وجاء في النشرة الاتي :
-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم السبت حيث يتحول تدريجيا إلى طقس  مستقر.
 ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة ويتخلله انفراجات، وتكون مترافقة برياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية. تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر ويتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية.
 
الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تهطل امطار خفيفة متفرقة، ومن المتوقع ان تشتد مساء في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
 
السبت: غائم صباحا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية وتشتد احيانا في المناطق الشمالية، ثم تنحسر تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر و يتحول الطقس ليلا الى غائم جزئيا مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.
 
الأحد: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل علي الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
-الحرارة على الساحل من 14 إلى  20 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 14 درجة، في الداخل من 8 إلى 15 درجة. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 35 كم/س تشتد أحيانا شمال البلاد فتقارب ال65 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بخاصة في الفترة المسائية.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 85 %.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة .
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6،01
-ساعة غروب الشمس: 17،38
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