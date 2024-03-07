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لبنان

حريق داخل منزل... وانفجار بطاريات الطاقة الشمسية

Lebanon 24
07-03-2024 | 03:10
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 أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية، حريقا شب صباحا داخل أحد المنازل في مدينة الهرمل، بعد انفجار بطاريات الطاقة الشمسية، واقتصرت الاضرار على الماديات.
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