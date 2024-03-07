حريق داخل منزل... وانفجار بطاريات الطاقة الشمسية

أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية، حريقا شب صباحا داخل أحد المنازل في مدينة الهرمل، بعد انفجار بطاريات الطاقة الشمسية، واقتصرت الاضرار على الماديات.

Advertisement