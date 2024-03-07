اصلاح شبكة الكهرباء في بلدات جرد جبيل سيتأخر.. والسبب؟

تعقيبا على ما جاء في بيان أمس الاربعاء بأن اصلاح شبكة الكهرباء في بلدات جرد جبيل ستنتهي، لتعود الخدمة فور انتهاء الاشغال، يهمّ المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن ان يوضح ان تأخيرا سيطرأ على عملية اصلاح شبكة الكهرباء التي تغذي بلدات في جرد جبيل، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية، وان الاشغال ستتطلب وقتاً اضافياً لعودة التيار الى حاله في غضون الايام القليلة المقبلة.

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