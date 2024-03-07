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لبنان

عون يلتقي وفد كتلة الوفاء للمقاومة

Lebanon 24
07-03-2024 | 03:48
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التقى الرئيس العماد ميشال عون، اليوم الخميس، في دارته في الرابية، وفدا من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد يضم النائبين علي عمار وحسن فصل الله.
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