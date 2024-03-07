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لبنان

دار الفتوى: التماس هلال رمضان غروب شمس الأحد المقبل

Lebanon 24
07-03-2024 | 03:54
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أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أن التماس هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 آذار 2024، استنادا الى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال".
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