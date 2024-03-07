المنخفضات لم تنتهِ بعد.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظر لبنان ويحذر مما سيحصل في الامارات

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ ان الأمطار المتفرقة ستستمر على ان تشتد الجمعة والسبت ثم يتحسن الطقس يوم الأحد بانتظار وصول منخفض جديد الأسبوع المقبل.إلى ذلك، حذر خنيصر من منخفض قوي وعالي الفعالية سيضرب الامارات مع أمطار غزيرة وحجارة بردية سيبدأ منذ مساء الجمعة وحتى صباح الأحد سيكون صعبا جدا كما قال .