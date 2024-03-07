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لبنان

حزب الله يهدّد رجال أعمال "صفد": اهربوا قبل أن تصبحوا فريسة للفئران

Lebanon 24
07-03-2024 | 04:12
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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن "حرب نفسية" ومكالمات مسجلة تصل إلى أصحاب المصالح في صفد، تدعوهم إلى تحويل ممتلكاتهم إلى أموال، والخروج من صفد "وإلا سيكونوا فريسة للفئران بين الدمار".
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وفي التفاصيل، قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن عشرات رجال الأعمال في صفد تلقوا اتصالات على هواتفهم الثابتة في مصالحهم التجارية من فنادق وغيرها، وعندما رفعوا السماعة سمعوا تسجيلاً صوتياً مفاده: "عليكم تحويل كل الممتلكات والبضائع إلى أموال في أسرع وقت ممكن والخروج من صفد، غير ذلك، ستكونون فريسة للفئران بين الدمار".

وأضافت القناة الإسرائيلية أنّ "هذه المكالمة تضاف إلى حرب نفسية أخرى يقوم بها حزب الله"، موضحةً: "نحن نذكر قبل عدة أسابيع أُرسلت رسائل نصية للسكان وبعد ذلك أُرسلت رسائل خاصة لرؤساء سلطات محلية، وهذه المرة يقوم بذلك مع أصحاب الأعمال مع التركيز جداً على صفد".

والشهر الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع حالات الإصابات النفسية في صفوف الإسرائيليين، في ظل استمرار ملحمة "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أنّ الإسرائيليين يعترفون بأنهم ينهارون نفسياً.
المصدر: الميادين

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