اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية اليوم.. إلام يهدف؟

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كشفت معلومات قناة الـLBCI عن "اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية يعقد في السفارة القطرية اليوم، وذلك لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي، وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة".وفي سياق متصل، أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن "اجتماع اللجنة عصر اليوم، يهدف لمناقشة مبادرة كتلة الاعتدال الوطني وتجديد التأكيد على وحدة الموقف والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية".وجاء توقيت الاجتماع في السفارة القطرية، رداً على الكلام عن تغريد قطر خارج سرب الخماسية، وبعد زيارة الموفد الاميركي أموس هوكشتاين، وتأكيداً على أن الملف الرئاسي يتابع حصريا بالخماسية، وفق "الجديد".