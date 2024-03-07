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لبنان

رعد من الرابية: الزيارة كانت فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية بوجه العدو

Lebanon 24
07-03-2024 | 04:38
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أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بعد لقائه الرئيس السابق العماد ميشال عون في الرابية الى أن "هذه الزيارة كانت فرصة لاطلاع الرئيس العماد ميشال عون على الأوضاع الميدانية وفرصة لتعزيز الوحدة الوطنية في وجه العدو".
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وأضاف رعد: "نحن بحاجة اليوم إلى أن نبدي نوايانا الحسنة ونصر على التخاطب المسؤول بين كل الفئات وصولا إلى حل كافة المشاكل".
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