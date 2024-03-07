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لبنان

ملتقى التأثير المدني: النّضال مُكلِف والكُتلة التّاريخيّة معنيَّة باستمراره!

Lebanon 24
07-03-2024 | 04:48
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دوّن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "في حديثِ الناس يأس يتفاعل. الوجوه سوداء. إعادة بعض الأمل أَصبح مهمة شاقّة".

وأضاف: "أمام انعدام الوزن الكامل هذا يبقى العمل التراكمي مساحةّ صامدة في دينامية التواصل الوطني والاغترابي والديبلوماسي".
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واستطرد الملتقى قائلا": "الحقيقة أن الاستثمار في هذا يتطلب صبرا وحكمة وثِقَة بترابط مسارات الإنقاذ، حيث وضع اليد على بلورة سياسات عامة في كل القضايا ينجز بناء دولة المواطنة. فما بين الفعل و ردة الفعل فارق خطير".
وختم الملتقى قائلا: "الإشكالية تكمن حين نضع إيقاع فعلنا في مهب ريحِ هواجِسنا. الثبات في بوصلة النّضال بات مكلفا، والكتلة التاريخية معنية بعدم الاستسلام، ولو كان فيها قلة. الخشية أن تستسلم هذه القلة، أو تؤخذ بموجات مرحلية تود احتلال المنابر والبحث عن مواقع ليس إلاّ".
 


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