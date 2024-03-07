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لبنان

مقرّ مستحدث للعدو.. هذا ما استهدفه "الحزب" صباح اليوم

Lebanon 24
07-03-2024 | 04:54
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أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة 11 من صباح اليوم الخميس، مقراً مُستحدثاً لقيادة القطاع الإسرائيلي في ليمان بالقذائف المدفعية، وتم إصابته إصابة مباشرة.
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