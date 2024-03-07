مقرّ مستحدث للعدو.. هذا ما استهدفه "الحزب" صباح اليوم

أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة 11 من صباح اليوم الخميس، مقراً مُستحدثاً لقيادة القطاع الإسرائيلي في ليمان بالقذائف المدفعية، وتم إصابته إصابة مباشرة.

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