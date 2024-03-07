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لبنان

كانت تقود سيارة.. الجيش أوقف إمرأة ماذا عثر بحوزتها؟ (صورة)

Lebanon 24
07-03-2024 | 05:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش - مكتب امن طربلس أوقفت المدعوة "م.ع" في منطقة التل، وقد عثر بداخل السيارة التي تقودها على مسدس حربي ومخدرات، وتم اقتيادها الى التحقيق. 
 
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