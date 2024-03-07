بالتفاصيل.. هذا ما دار بين عون ووفد حزب الله

قال النائب محمد رعد بعد لقائه الرئيس ميشال عون: إن خط التواصل مع الرئيس عون دائم لم ينقطع في السابق ولن ينقطع أبداً وهو خط يبعث على الطمأنينة لدى اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم، نظراً للتاريخ التعايشي الشراكة الحقيقية التي نعيشها في مقاربة المسائل والقضايا الوطنية.

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وأضاف: كانت الزيارة فرصة لإطلاع الرئيس على الأوضاع الميدانية والموضوعية الدقيقة بعيداً عما يتم التراشق به هنا وهناك وأدينا ما يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة تحدي العدو الصهيوني الذي يجترح اليوم إبادة جماعية في غزة والغريب، أن أصواتاً دولية صمتت بالكامل ولم ترق إلى تحمل المسؤولية الإنسانية في مقاربة مثل هذا التوحش الذي يمارسه العدو في غزة.

وأكدت أوساط في حزب الله للـLBCI، ارتياح الحزب ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون لنتائج اللقاء الذي وصف بأنه إيجابي جدا وجرى في خلاله التأكيد على تفاهم مار مخايل باعتباره يشكل مناعة للوضع اللبناني.



وأشارت الأوساط إلى أن موضوع الحرب في الجنوب كان العنوان الأساس للقاء وقد استفسر الرئيس عون عن أمور تتعلق بهذا الموضوع وسمع مباشرة إجابات أبدى ارتياحه لها.



وكشفت أن موضوع رئاسة الجمهورية جرى التطرق له من باب الفصل بينه وبين ما يجري في الجنوب.