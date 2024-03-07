بيرم وقع مذكرة تفاهم مع "لابورا": لنواجه معا البطالة والأزمات

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وقّع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم في قاعة الاجتماعات في الوزارة، مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة "لابورا" تتعلق بتأمين فرص عمل للشباب اللبناني وتبادل الخبرات عبر منصة SPERARE الإلكترونية.وقال بيرم: "يسرنا أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "لابورا" التي تعنى بتوظيف الشباب اللبناني وبإقامة دورات التدريب المهني المعجل، وبالتالي تحاول أن تمتد على كل الأراضي اللبنانية، ولأنها تفكر بالشباب اللبناني، فإنها تلتقي في أهدافها مع وزارة العمل التي تهتم بكل المواطنين اللبنانيين، وهي في خدمة الشباب اللبناني ولنواجه معاَ مسألة البطالة ولنواجه معاً الأزمات التي تتراكم على لبنان"وأضاف: "من المهم جداً أن يكون للشباب اللبناني معنى عبر استشعاره بأن له هدف في الحياة وأن له وظيفة مهمة جداَ. هذه الأهداف التقينا فيها مع "لابورا" وبالتالي هي اتفاقية ستشمل دورات تدريب مهني معجل على مختلف الأراضي اللبنانية، الجمع بين العرض والطلب في ما يتعلق بالوظائف والشباب اللبناني، دراسة دقيقة لاحتياجات السوق اللبناني، وبالتالي تحليل الاحتياجات يكون خطوة أساسية في تحديد ما هي المهارات المطلوبة للمهن التي تتطلب هذه المهارات، هذا كله سيكون ضمن سياق هذا الاتفاق، وأيضاً نضع في خدمة "لابورا" قاعتي التدريب في وزارة العمل لأي عملية تدريبية نقدمها مجاناً من أجل تدريب الشباب اللبناني واجتذاب المهارات اللبنانية لتأمين فرص العمل لهم".كما شدد بيروم على أن "نحن مستمرون رغم الاعتداءات الإسرائيلية، رغم الخروقات التي تحدث، رغم حرب الإبادة في غزة، ونحن اليوم جزء من صمود هذا البلد، والثقة بهذا البلد أن نثّبت الشباب اللبناني في أرضه لأنهم صورة المستقبل وعماده، لبنان بصورته المتعددة هو لبنان الرسالة لذلك نحن نخدم كل هذه الاهداف".ثم تحدث رئيس اتحاد "أورا" و"لابورا" الأب طوني خضره فقال: "نحن نؤمن بالتعاون ولا شيء ينقذ لبنان الا الجمع بين الأمل المتمثل اليوم بمنصة Sperare www.sperare.online والعمل المتمثل بوزارة العمل. لذلك نحن هنا ونطلب من الله أنّ تكون هذه المبادرة بمثابة فاتحة خيرعلى لبنان وشبابه ومستقبله. همومنا مشتركة ولبنانا واحد وعلينا العمل بجهد لخدمة شبابنا لذلك كانت هذه الإتفاقية لتركّز على خدمة الشباب اللبناني حصراً، تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، تقديم المشورات المتخصصة، وضع أبحاث ودراسات علمية عن البطالة والإختصاصات، تنظيم ندوات ومحاضرات مشتركة، إعداد برامج وإجراء دورات تدريب لتعزيز المهارات في المجال المهني، منح شهادة مشاركة من وزارة العمل لكل من اشترك في الدورات وورش العمل، والإستفادة المتبادلة بين الوزارة والموقع الإلكتروني للجمعية لنشر عروض وطلبات التوظيف.وأشار خضره الى أن "مؤسسة لابورا ولدت في العام 2008 كحاجة وطنية لإعادة التوازن وإنقاذ التنوع في لبنان، وتعزيز المشاركة بين جميع مكوّنات الوطن، والعمل في القطاع الخاص لتوظيف الشباب ومتابعتهم والحد من هجرتهم".