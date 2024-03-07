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لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف هذا الموقع الاسرائيلي

Lebanon 24
07-03-2024 | 06:13
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اصدرت المقاومة الاسلامية البيان الاتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم ‏الخميس 07-03-2024 مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية".  ‏
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