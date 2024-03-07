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لبنان

إعلان مهم من "إدارة السير" عن لوحات السيارات.. هذه كلفتها الجديدة

Lebanon 24
07-03-2024 | 06:41
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أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات – في بيان، أنها "قامت بتوزيع لوحات السيارات والدراجات النارية حسب النموذج المعتمد على محلات كبس اللوحات المرّخصة قانوناً في جميع المناطق اللبنانية وأصبحت متوافرة.
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لذلك، يهمّ المصلحة إعلام جميع المواطنين الذين سبق وقاموا بتسجيل آلياتهم واستحصلوا على إيصال إصدار لوحات، أنه أصبح بإمكانهم التوجه الى المحلات المذكورة بغية كبس اللوحات العائدة لآلياتهم.
إضافة الى ذلك، تود المصلحة اعلام المواطنين أنه بموجب قرار رئيس هيئة إدارة السير رقم ٢٠٢٣/٧٢٦٦ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣، أصبحت كلفة بدل صب لوحتين تبلغ 750 ألف ليرة  وأنه  بالإمكان الاتصال على الرقم 01/691480 في حال أي مخالفة أو شكوى تسجل في هذا الخصوص".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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