ياسين عرض في إسبانيا لمجالات التعاون في مكافحة الجرائم البيئية

التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين في مستهل زيارته لاسبانيا نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الانتقال الايكولوجي (البيئة) تيريزا ريبيرا بمشاركة سفيرة لبنان في مدريد هالة كيروز وقائد معهد قوى الامن الداخلي العميد بلال الحجار.

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وجرى البحث في مجالات التعاون والدعم الذي يمكن لاسبانيا ان تقدمه للبنان خصوصاً في مواضيع الاقتصاد الدائري، التكيّف مع التغيّر المناخي، ومكافحة الجرائم البيئية.



ويأتي الاجتماع ضمن زيارة عمل يقوم بها وفد لبناني من وزارة البيئة وقوى الامن الداخلي وممثلين عن المجتمع المدني من تنظيم مؤسسة "فياب" التي تنسق مشروع الشرطة المجتمعية في لبنان والذي يتضمن تطوير قدرات مكافحة الجرائم البيئية.