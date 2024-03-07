اللواء البيسري بحث مع السفير الدنماركي في أوضاع المنطقة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري السفير الدنماركي في لبنان Kristoffer Vivike.



وتم عرض للأوضاع والتطورات في المنطقة بالإضافة إلى سُبل التعاون والتنسيق.





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