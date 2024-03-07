18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحاج من مكاتب الدوائر العقارية في الزلقا: لإجراءات تسهل أمور المواطنين
Lebanon 24
07-03-2024
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مكاتب الدوائر العقارية في الزلقا للاطلاع على سير العمل لإنجاز المعاملات المتراكمة.
وشدد الحاج على "ضرورة الاسراع بفتح الدوائر في أقرب وقت وتحديد آليات مبسطة وإجراءات تسهل أمور المواطنين بالاضافة الى إعادة إنتظام عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان".
Advertisement
وكان الحاج قد تقدم باقتراح قانون لمكننة عمل الدوائر العقارية وربطها بكتاب العدل أسوة بمعظم الدول المتقدمة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب فاتورة.. مُشاجرة بين فنانين لبنانيين شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب فاتورة.. مُشاجرة بين فنانين لبنانيين شاهدوا ما حصل (فيديو)
01:06 | 2024-03-07
07/03/2024 01:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يفجر مفاجأة عن الحرب و "حزب الله".. كلام غير عاديّ!
Lebanon 24
وئام وهاب يفجر مفاجأة عن الحرب و "حزب الله".. كلام غير عاديّ!
16:04 | 2024-03-06
06/03/2024 04:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عسكرية عن "حزب الله".. إكتشفوا ما قيل داخل إسرائيل!
Lebanon 24
آخر مفاجأة عسكرية عن "حزب الله".. إكتشفوا ما قيل داخل إسرائيل!
12:42 | 2024-03-06
06/03/2024 12:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في لبنان.. تصادم 16 سيارة وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
حادث مروّع في لبنان.. تصادم 16 سيارة وفيديو يرصد المشهد!
11:16 | 2024-03-06
06/03/2024 11:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر سار عن الرواتب والدولار.. إقرأوه الآن
Lebanon 24
آخر خبر سار عن الرواتب والدولار.. إقرأوه الآن
12:15 | 2024-03-06
06/03/2024 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:37 | 2024-03-07
ميقاتي ترأس إجتماعا لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"
10:01 | 2024-03-07
بيان توضيحي لمجلس القضاء الأعلى عن شحنة القمح التي أُدخلت إلى لبنان.. هذا ما جاء فيه
09:35 | 2024-03-07
توقف الخدمة في مراكز "ويسترن يونيون".. ما السبب؟
09:35 | 2024-03-07
في قضاء جبيل.. ابي رميا يتقدم بشكوى قضائية بملف سرقة كابلات الكهرباء
09:30 | 2024-03-07
بوحبيب للمغتربين اللبنانيين: سنعيد جميعنا أمجاد الوطن كما نطمح ونتمنى
09:24 | 2024-03-07
"الوفاء للمقاومة": حرص على التوصل إلى مخرج وفاقي للأزمة الرئاسية
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
07/03/2024 17:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
07/03/2024 17:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
07/03/2024 17:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24