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لبنان

الحاج من مكاتب الدوائر العقارية في الزلقا: لإجراءات تسهل أمور المواطنين

Lebanon 24
07-03-2024 | 07:18
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زار عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مكاتب الدوائر العقارية في الزلقا للاطلاع على سير العمل لإنجاز المعاملات المتراكمة.

وشدد الحاج على "ضرورة الاسراع بفتح الدوائر في أقرب وقت وتحديد آليات مبسطة وإجراءات تسهل أمور المواطنين بالاضافة الى إعادة إنتظام عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان".
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وكان الحاج قد تقدم باقتراح قانون لمكننة عمل الدوائر العقارية وربطها بكتاب العدل أسوة بمعظم الدول المتقدمة.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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